Чемпионат России: положение команд после 4-го тура

//Спорт : Футбол

10 апреля 2011, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 4-го тура. «Волга» неожиданно возглавила ее, одержав три победы.



Матчи Очки

1 Волга 4 9

2 Зенит 4 8

3 Краснодар 4 8

4 Рубин 4 7

5 Динамо 4 6

6 Кубань 4 6

7 ЦСКА 3 5

8 Спартак Нч 4 5

9 Ростов 4 4

10 Крылья С 3 4

11 Амкар 4 4

12 Терек 4 4

13 Локомотив 4 4

14 Спартак М 4 4

15 Анжи 3 4

16 Томь 3 0