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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Чемпионат России: положение команд после 4-го тура

10 апреля 2011, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Публикуем таблицу чемпионата России по футболу после матчей 4-го тура. «Волга» неожиданно возглавила ее, одержав три победы.

                 Матчи   Очки
1    Волга        4    9
2    Зенит        4    8
3    Краснодар  4    8
4    Рубин        4    7
5    Динамо      4    6
6    Кубань      4    6
7    ЦСКА         3    5
8    Спартак Нч 4    5
9    Ростов        4    4
10  Крылья С     3    4
11  Амкар         4    4
12  Терек         4    4
13  Локомотив   4    4
14  Спартак М   4    4
15  Анжи           3    4
16  Томь           3    0

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