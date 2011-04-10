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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Чемпионат России по футболу: результаты 4-го тура

10 апреля 2011, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

В чемпионате России по футболу сыграны матчи 4-го тура, за исключением игры «Томь» – «Анжи», который состоится в понедельник. Приводим результаты игр.

Спартак – Терек – 0:0
Зенит – ЦСКА – 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: 0:1 – Гонсалес (32), 1:1 – Зырянов (45).
Крылья Советов – Локомотив – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Джорджевич (86).
Краснодар – Амкар – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Тубич (68).
Динамо – Кубань – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Семшов (83).
Ростов – Волга – 1:3 (0:1, 1:2)
Голы: 0:1 – Ходжава (45), 0:2 – Хазов (52), 0:3 – Турсунов (75), 1:3 – Окоронкво (80).
Рубин – Спартак Нальчик – 0:0 (0:0, 0:0)

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