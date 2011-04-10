Чемпионат России по футболу: результаты 4-го тура

//Спорт : Футбол

10 апреля 2011, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

В чемпионате России по футболу сыграны матчи 4-го тура, за исключением игры «Томь» – «Анжи», который состоится в понедельник. Приводим результаты игр.

Спартак – Терек – 0:0

Зенит – ЦСКА – 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – Гонсалес (32), 1:1 – Зырянов (45).

Крылья Советов – Локомотив – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Джорджевич (86).

Краснодар – Амкар – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Тубич (68).

Динамо – Кубань – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Семшов (83).

Ростов – Волга – 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – Ходжава (45), 0:2 – Хазов (52), 0:3 – Турсунов (75), 1:3 – Окоронкво (80).

Рубин – Спартак Нальчик – 0:0 (0:0, 0:0)