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10 апреля 2011, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты питерского "Зенита" сыграли дома вничью с московским ЦСКА в 4-м туре российской премьер-лиги со счетом 1:1.



Счет в матче был открыт гостями: на 32-й минуте Сейду Думбия прорвался к чужой штрафной, отдал передачу Зорану Тошичу, который переадресовал мяч одинокому Марку Гонсалесу. Удар чилийца с близкого расстояния был точным.



Ответный гол "Зенита" пришелся на концовку тайма. Александр Анюков отдал длинную передачу на Александра Кержакова, нападающий ворвался в штрафную и отдал пас в центр, где неприкрытый Константин Зырянов отправил мяч в ворота (45+1).



"Зенит" после четырех матчей находится на втором месте турнирной таблицы, уступая "Волге" одно очко. ЦСКА, сыгравший на один матч меньше, расположился на седьмом месте с 5 баллами.