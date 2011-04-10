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//Спорт Футбол

Спартаковские фаны готовят ответную акцию против армейских

10 апреля 2011, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Болельщики «Спартака» обвиняют армейских фанов в спланированном нападении на них и намерены отомстить. Они готовят ответную атаку на представителей фан-клубов ЦСКА, сообщает Life News.

В ночь с четверга на пятницу, после матча Лиги Европы, в котором красно-белые унизительным образом уступили «Порту» со счетом 1:5, возле ресторана «Хардкор» в центре Москвы состоялась массовая потасовка. В ней участвовали группировки обеих команд: от «Спартака» была организация The Union, от ЦСКА - «Ярославка».

Спартаковские фанаты заранее знали о планах армейцев. Помимо 50 фанатов красно-белых, сидевших в ресторане, еще 50 были заранее направлены в засаду, чтобы во время атаки ЦСКА помочь своим. Когда ЦСКА в составе 70 человек решил ударить по спартаковцам, «засадный полк» красно-белых пришел на помощь своим - и соотношение сил было 100 против 70 в пользу «Спартака».

«Мы заранее знали о планах ЦСКА, - сказал один из фанатов «Спартака». - Мы решим, что нам делать дальше. Естественно, мы не будем отмалчиваться и покажем нашу силу. Армейцы могут быть уверены, что мы им нанесем ответный удар».

ИГ

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