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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Матч чемпионата России "Зенит" - ЦСКА – в прямом эфире ТК «Россия 2»

10 апреля 2011, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня телеканал «Россия 2» покажет в прямом эфире центральный матч 4-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - ЦСКА. Начало показа матча – в 17.45.

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Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

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