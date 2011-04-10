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10 апреля 2011, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня телеканал «Россия 2» покажет в прямом эфире центральный матч 4-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - ЦСКА. Начало показа матча – в 17.45.