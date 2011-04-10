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//Спорт Футбол

Чемпионат Испании. «Барселона» - «Альмерия» - 3:1 (ВИДЕО)

10 апреля 2011, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

"Барселона" нанесла поражение на своем поле в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу "Альмерии" со счетом 3:1.

В составе "Барселоны" дубль оформил Лионель Месси (53-я, 90+2-я минуты), а также отличился Тьяго Алькантара (64). Счет в матче в начале второго тайма открыл полузащитник "Альмерии" Мигель Корона (50).

ИГ

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