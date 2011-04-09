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ЧР по футболу. "Динамо" - "Кубань" - 1:0 (ВИДЕО)

9 апреля 2011, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты московского "Динамо" обыграли дома краснодарскую "Кубань" в домашней игре чемпионата России со счетом 1:0.

Лишь под занавес матча динамовцам удалось забить. После навеса Люка Уилкшира в штрафную площадь Кураньи скинул мяч головой на Игоря Семшова, который, приняв мяч на грудь, ударил, не дав мячу опуститься, в нижний угол ворот.

Матч прошел в довольно сложных погодных условиях. В ходе всей игры над полем стадиона в Химках шел снег с дождем и дул сильный порывистый ветер.

ИГ

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