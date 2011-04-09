//Спорт : Футбол

9 апреля 2011, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты московского "Динамо" обыграли дома краснодарскую "Кубань" в домашней игре чемпионата России со счетом 1:0.



Лишь под занавес матча динамовцам удалось забить. После навеса Люка Уилкшира в штрафную площадь Кураньи скинул мяч головой на Игоря Семшова, который, приняв мяч на грудь, ударил, не дав мячу опуститься, в нижний угол ворот.



Матч прошел в довольно сложных погодных условиях. В ходе всей игры над полем стадиона в Химках шел снег с дождем и дул сильный порывистый ветер.