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//Спорт Футбол

Вагнер Лав не сыграет за ЦСКА в матче с «Зенитом»

9 апреля 2011, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Бразильский нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав не полетит с командой в Санкт-Петербург на матч 4-го тура чемпионата России с «Зенитом», сообщает РИА Новости.

Напомним, что Вагнер Лав по семейным обстоятельствам покидал расположение ЦСКА во время паузы в чемпионате России, которая была связана с играми сборных, и пропустил матч 3-го тура с «Краснодаром».

Бразилец вернулся в расположение армейского клуба 7 апреля и принимал участие в подготовке к игре с «Зенитом», тренируясь в общей группе.

ИГ

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