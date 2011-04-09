Титов: «Результаты «Спартака» просто убивают, но отставка Карпина не поможет»

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9 апреля 2011, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил текущую ситуацию в московском клубе и отметил, что в сложившейся ситуации болельщики должны поддержать команду.



«Когда «Спартак» проиграл, я испытал стресс и разочарование. Команда в последнее время проигрывает, судя по счету, как-то безнадежно. В Ростове 0:4, в Краснодаре 1:3, теперь в Порту разгром… Эти показатели просто убивают… Но жизнь продолжается.



Отставка Карпина вряд ли поможет. Не надо кадровых потрясений, пусть те же люди выбираются сами. Сколько было отставок за последние годы, и что толку? Пусть Карпин работает дальше, доказывает случайность произошедшего. И 11 человек на поле сразу не поменяешь. Что предпринять по горячим следам? Собираться командой, обсуждать, ругаться, да все что угодно! Лишь бы не отставка.



Возможно, появятся люди, которые будут выступать за увольнение Карпина. А я у них спрошу: «Всего-то месяц назад дифирамбы Валере Карпину пели, а что сейчас так резко мнение переменили?». Впрочем, надо понимать: Карпин занимается тренерской профессией. Хозяева клуба и болельщики судят по результату. Я бы хотел повлиять на мнение болельщиков. Нужны ли «Спартаку» потрясения? Поддержите команду. Поддержка трибун – реальная сила, которая поможет команде выбраться», – цитирует Титова «Советский спорт».