Бубнов: «Для меня этот «Спартак» уже давно умер»

//Спорт : Футбол

9 апреля 2011, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Известный футбольный специалист Александр Бубнов прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Порту» – «Спартак» (5:1).



«Меня удивили российские специалисты, которые говорили о каких-то шансах «Спартака» перед матчем с «Порту». Такое впечатление складывается, будто то ли люди в футболе совсем не разбираются, то ли они пытаются угодить непонятно кому. После того, что «Спартак» вытворял в последнее время в чемпионате России, предположения о том, что есть шансы пройти «Порту», выглядели просто несерьезными.



Матч с «Порту» – это мастер-класс для всей российской премьер-лиги. А ведь «Порту» – это не «Барселона», которая обыграла днем ранее с таким же счетом «Шахтер»! Каталонцы разорвут этот «Порту», как тузик грелку. У португальцев ведь есть проблемы в обороне. К тому же «Порту» не так мяч хорошо отбирает, как «Барселона». Но для «Спартака» чемпион Португалии – это «Барселона». Карпин в прошлом году как-то сказал, что «мы играем как «Барселона». Он тоже заблудившийся человек, Карпин.



Это не мой «Спартак». Я сделал многое для советского «Спартака». А для нынешнего «Спартака» я персона нон грата. Для меня «Спартак» этот давно уже умер. Для меня «Спартак» – это «Спартак» Бескова и Старостина. С этим «Спартаком» меня даже не сравнивайте и аналогий не проводите. Нынешний «Спартак» случайно оказался в четвертьфинале Лиги Европы. Слабейшая из российских команд, стартовавших в Лиге Европы, этой весной забралась дальше остальных», – приводит слова Бубнова «Спорт-Уикэнд».