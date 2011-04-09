Чемпионат России, 4-й тур: расписание матчей и трансляций

//Спорт : Футбол

9 апреля 2011, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Приводим расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник.

9 апреля, суббота

НТВ Плюс Наш футбол: Кр.Советов - Локомотив 14.00

Краснодар - Амкар 16.15

Динамо - Кубань 18.30

Россия 2: Динамо - Кубань 18.30

HD Спорт: Динамо - Кубань 18.30



10 апреля, воскресенье

НТВ Плюс Наш футбол: Ростов - Волга 14.00

Рубин - Спартак Нч 16.15

Зенит - ЦСКА 18.30

Спартак - Терек 20.45

Россия 2: Зенит - ЦСКА 18.30

НТВ Плюс Спорт Плюс: Зенит - ЦСКА 18.30

Спартак - Терек 20.45

HD Спорт: Зенит - ЦСКА 18.30

Спартак - Терек 20.45



11 апреля, понедельник

НТВ Плюс Наш футбол: Томь - Анжи 15.30