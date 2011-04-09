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Чемпионат России, 4-й тур: расписание матчей и трансляций

9 апреля 2011, 08:16 [ «Аргументы Недели» ]

Приводим расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет с субботы по понедельник.

9 апреля, суббота
НТВ Плюс Наш футбол: Кр.Советов - Локомотив 14.00
Краснодар - Амкар 16.15
Динамо - Кубань 18.30
Россия 2: Динамо - Кубань 18.30
HD Спорт: Динамо - Кубань 18.30

10 апреля, воскресенье
НТВ Плюс Наш футбол: Ростов - Волга 14.00
Рубин - Спартак Нч 16.15
Зенит - ЦСКА 18.30
Спартак - Терек 20.45
Россия 2: Зенит - ЦСКА 18.30
НТВ Плюс Спорт Плюс: Зенит - ЦСКА 18.30
Спартак - Терек 20.45
HD Спорт: Зенит - ЦСКА 18.30
Спартак - Терек 20.45

11 апреля, понедельник
НТВ Плюс Наш футбол: Томь - Анжи 15.30

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