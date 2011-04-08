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//Спорт Футбол

Первый дивизион, 2-й тур: результаты матчей

8 апреля 2011, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг состоялись матчи 2-го тура первого дивизиона чемпионата России по футболу. Приводим результаты игр.

Торпедо Владимир – Волгарь-Газпром – 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: 1:0 – С. Фомин (53, пенальти), 2:0 – С. Фомин (89).
Енисей – Торпедо – 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: 1:0 – Гаурачс (21), 1:1 – Хозин (30).
Факел – Шинник – 1:2 (0:1, 1:1)
Голы: 0:1 – Григорян (13), 1:1 – Шестаков (53, пенальти), 1:2 – Скрыльников (56).
Сибирь – Балтика – 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Акимов (15), 2:0 – Акимов (42, пенальти), 3:0 – Акимов (48).
Урал – Черноморец – 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – Заболотный (45).
Нижний Новгород – Алания – 0:3 (0:1, 0:2)
Голы: 0:1 – Григорьев (37), 0:2 – Гнану (50), 0:3 – Габулов (67).
КАМАЗ – СКА-Энергия – 0:0 (0:0, 0:0)
Газовик – Жемчужина – 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 – Гетериев (25), 0:2 – Деменко (61).
Мордовия – Луч-Энергия – 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: 1:0 – Симчевич (83, пенальти), 1:1 – Михеев (90).
Динамо Брянск – ФК Химки – 4:2 (2:0, 2:2)
Голы: 1:0 – Калимуллин (20), 2:0 – Димидко (42), 2:1 – Земченков (52), 2:2 – Романенко (60), 3:2 – Кузьмичев (65), 4:2 – Кузьмичев (70).

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