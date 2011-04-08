Лига Европы: результаты первых матчей 1/4 финала
8 апреля 2011, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиге Европы сыграны первые матчи 1/4 финала. Приводим результаты игр.
Порту Португалия – Спартак Россия – 5:1 (1:0, 4:1)
Голы: 1:0 – Фалькао Гарсиа (38), 2:0 – Гонсалвеш Варела (65), 3:0 – Перейра Роке (70), 3:1 – К.Комбаров (71), 4:1 – Фалькао Гарсиа (84), 5:1 – Фалькао Гарсиа (90).
Бенфика Португалия – ПСВ Нидерланды – 4:1 (2:0, 2:1)
Голы: 1:0 – Аймар (37), 2:0 – Сальвио (45), 3:0 – Сальвио (52), 3:1 – Лабиад (80), 4:1 – Савиола (90).
Вильярреал Испания – Твенте Нидерланды – 5:1 (3:0, 2:1)
Голы: 1:0 – Марчена (22), 2:0 – Борха Валеро (43), 3:0 – Нилмар (45), 4:0 – Росси (55), 5:0 – Нилмар (80), 5:1 – Янко (90).
Динамо К Украина – Брага Португалия – 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: 1:0 – Ярмоленко (6), 1:1 – Гусев (13, автогол).