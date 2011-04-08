Фанаты «Спартака» устроили драку с полицией после матча с «Порту» (ВИДЕО)

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8 апреля 2011, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

Португальские полицейские по окончании первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Порту» – «Спартак» (5:1) задержали троих болельщиков красно-белых, спровоцировав драку на трибуне, в которой также приняли участие стюарды, сообщает РИА Новости.



После того, как прозвучал финальный свисток, представители охраны общественного порядка арестовали трех фанатов «Спартака», которые находились на гостевом секторе стадиона. Болельщики московской команды в знак солидарности отказались покидать трибуну, потребовав отпустить задержанных. Через 30 минут после окончания матча полицейские начали силой с применением дубинок пытаться выдворить с трибуны поклонников красно-белых.



В результате столкновения с полицейскими пострадало около десятка россиян, среди которых были мирные болельщики, пришедшие на стадион, в том числе, с детьми.