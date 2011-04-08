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//Спорт Футбол

Карпин: «В поражении виноват я – что делать дальше, решать акционерам»

8 апреля 2011, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Вина за поражение с разгромным счетом (1:5) московского "Спартака" от португальского "Порту" в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы лежит полностью на тренере, заявил на пресс-конференции наставник красно-белых Валерий Карпин.

"Естественно, виноват только я. Когда команда проигрывает, всегда виноват тренер. А что делать, будут решать акционеры, - сказал Карпин. - Первые 20-25 минут мы играли хорошо, на равных с соперником. Мы создали несколько опасных моментов, но, к сожалению, не забили. После этого почему-то команда встала. А когда нет движения, мяч не держится. Не знаю, почему это случилось. Я бы понял, если бы это произошло на минуте 70-й".

ИГ

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