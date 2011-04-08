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8 апреля 2011, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

Киевское "Динамо" не смогло на своем поле переиграть португальскую "Брагу", завершив со счетом 1:1 первый четвертьфинальный матч Лиги Европы.



Форвард украинцев Андрей Ярмоленко открыл счет на шестой минуте игры, однако вскоре Олег Гусев (13) стал автором гола в собственные ворота. Команда Юрия Семина заключительную треть матча провела вдесятером. Нападающий Андрей Шевченко после свистка арбитра обвел вратаря гостей и поразил ворота "Браги" (61), но рефери наградил игрока желтой карточкой, ставшей второй и приведшей к удалению.