Лига Европы. «Порту» - «Спартак» - 5:1 (ВИДЕО)

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8 апреля 2011, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

Московский "Спартак" проиграл с крупным счетом 1:5 на выезде португальскому "Порту" в первом четвертьфинальном матче розыгрыша Лиги Европы.



На 37-й минуте нападающий «Порту» Фалькао в прыжке "рыбкой" открыл счет. Во втором тайме португальцы в течении короткого времени довели счет до разгромного. На 65-й минуте ударом из-за штрафной отличился Сильвестр Варела (65), а затем третий мяч в ворота россиян после углового провел Майкон (70).



Спустя минуту Кирилл Комбаров (71) сократил счет, но в концовке встречи португальцы забили еще дважды, практически предопределив исход двухматчевого противостояния. Фалькао (84, 90) оформил хет-трик (90).



Ответная встреча команд пройдет 14 апреля в Москве.