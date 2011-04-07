Местом проведения матча Россия - Армения официально утвержден Санкт-Петербург

//Спорт : Футбол

7 апреля 2011, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Российский футбольный союз подтвердил, что отборочный матч чемпионата Европы 2012 года между сборными России и Армении пройдет 4 июня на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт РФС.



Первый матч между соперниками, состоявшийся в Ереване 26 марта, завершился нулевой ничьей. Начало встречи Россия - Армения запланировано на 19.00 мск. Команда Дика Адвоката на данный момент занимает вторую строчку в своей группе, уступая сборной Словакии по разнице мячей. В активе россиян, словаков и ирландцев по 10 очков. Сборная Армении с 8 очками располагается на четвертом месте.