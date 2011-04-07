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7 апреля 2011, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты испанской "Барселоны" одержали крупную победу (5:1) на своем поле над донецким "Шахтером" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.



В составе "Барселоны" забитыми голами отметились Андрес Иньеста (2-я минута), Дани Алвес (34-я), Херард Пике (53-я), Сейду Кейта (60-я) и Хави Эрнандес (86-я). Единственный гол "Шахтера" забил Ярослав Ракицкий на 59-й минуте.



Ответный матч между командами состоится 12 апреля в Донецке.