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//Спорт Футбол

Лига чемпионов. "Барселона" - "Шахтер" – 5:1 (ВИДЕО)

7 апреля 2011, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Футболисты испанской "Барселоны" одержали крупную победу (5:1) на своем поле над донецким "Шахтером" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В составе "Барселоны" забитыми голами отметились Андрес Иньеста (2-я минута), Дани Алвес (34-я), Херард Пике (53-я), Сейду Кейта (60-я) и Хави Эрнандес (86-я). Единственный гол "Шахтера" забил Ярослав Ракицкий на 59-й минуте.

Ответный матч между командами состоится 12 апреля в Донецке.

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