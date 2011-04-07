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//Спорт Футбол

Сегодня "Спартак" сыграет первый матч с "Порту" (прямой эфир – на НТВ)

7 апреля 2011, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Московский "Спартак" матчем на выезде против португальского "Порту" начнет сегодня борьбу за выход в полуфинал футбольной Лиги Европы.

В составе "Спартака" нет особых потерь: все футболисты здоровы и готовы сыграть против "Порту". Главной проблемой может стать отсутствие стабильности в игре. "Спартак" в прекрасном стиле обыграл в 1/8 финала турнира с общим счетом 4:0 голландский "Аякс", однако в этот же период потерпел два неожиданных поражения на старте чемпионата России от "Ростова" (0:4) и "Кубани" (1:3).

Победитель четвертьфинальной пары "Порту" - "Спартак" сыграет в 1/2 финала с испанским "Вильярреалом" или голландским "Твенте". Игра португальской и российской команд пройдет на поле стадиона "Драгау", матч начнется в 23.05 мск. Прямая трансляция на НТВ начнется в 22.50.

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