Валерий Карпин: «Нашему футболу не хватает самоуважения»

//Спорт : Футбол

6 апреля 2011, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин заявил, что не стоит принижать уровень российского футбола.



«Мне перед матчем сборной России в Ереване позвонил журналист и задал вопрос: есть ли у нашей команды шансы победить Армению? Можете себе представить такое? Зачем это вообще нужно? Почему мы самих себя начинаем считать слабыми?



Наверное, стоит глубже посмотреть на нашу страну, на ее развитие, жизнь людей в прежние годы. Впрочем, меня удивляет такая недооценка применительно к российскому футболу. Ведь совсем недавно ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, потом этот успех повторил «Зенит»… Неплохо выступила сборная на Евро. Если исходить из результатов, самооценка должна, наоборот, расти, а комплекс неудачника должен уходить из нашего футбола. Но пока все происходит совсем наоборот – продолжается преклонение перед Европой, перед европейскими чемпионатами.



Смотрю порой трансляции зарубежных чемпионов, читаю газеты – какое восхищение борьбой, интригой, футболистами! А потом читаешь о российском чемпионате – футболистов нет, команды никудышные, у нас все плохо, в Европе все хорошо. А на самом деле надо говорить о золотой середине: и в России, и в Европе есть матчи, которые невозможно смотреть. В то же время есть и матчи высочайшего уровня. И за них надо цепляться, стараться повышать свой уровень, расти на хорошем. В общем, самоуважения нам не хватает», – приводит слова Карпина «Советский спорт».



