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//Спорт Футбол

Лига чемпионов. "Реал" - "Тоттенхэм" – 4:0 (ВИДЕО)

6 апреля 2011, 06:25 [ «Аргументы Недели» ]

Лига чемпионов. "Реал" - "Тоттенхэм" – 4:0 (ВИДЕО)

Мадридский "Реал" нанес разгромное домашнее поражение (4:0) английскому "Тоттенхэму" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

Одним из ключевых моментов игры стало удаление форварда лондонцев Питера Крауча уже на 15-й минуте поединка. У "Реала" дубль сделал Эммануэль Адебайор (4-я и 57-я минуты), еще по голу провели Анхель Ди Мария (72) и Криштиану Роналду (87). Ответный матч состоится в Лондоне 13 апреля.

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