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//Спорт Футбол

Мнение фанов: "Сборная в шоке, что футболом рулит неадекват и тупо сливает его"

5 апреля 2011, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Мнение фанов: "Сборная в шоке, что футболом рулит неадекват и тупо сливает его"

Последнее высказывание главы РФС Сергея Фурсенко о том, что «сборная играет хорошо, она играет интересно», не могло не вызвать новый поток комментариев футбольных болельщиков на наболевшую тему. Вот  некоторые из них.

«Я понял! Игроки сборной в шоке, что российский футбол возглавляет неадекват, и тупо «сливают» его. «Англичане» наши в своих клубах жилы рвут, а в сборной действуют по плану «сливаем».

«Видно, про Фурсенко был написан детский стишок - «врун, болтун и хохотун». Видно, выходцы из Лентрансгаза все такие».

«Подарите Фурсенко броневик и кепку. Целенаправленного такого среди революционеров футбола еще не было. Функционеры ФИФА просто тают перед ним».

«Адвокат просто дурачит народ, вся страна видит, а он нет».

«Чем больше Фурсенко высказывается, тем больше антирейтинг у сборной. Не то что болеть, уже слышать об этой сборной не хочется. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что такого отрицательного отношения со стороны болельщиков к сборной я вообще не помню за всю историю футбола Союза и России».

ИГ

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