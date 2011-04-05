//Спорт : Футбол

5 апреля 2011, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Последнее высказывание главы РФС Сергея Фурсенко о том, что «сборная играет хорошо, она играет интересно», не могло не вызвать новый поток комментариев футбольных болельщиков на наболевшую тему. Вот некоторые из них.



«Я понял! Игроки сборной в шоке, что российский футбол возглавляет неадекват, и тупо «сливают» его. «Англичане» наши в своих клубах жилы рвут, а в сборной действуют по плану «сливаем».



«Видно, про Фурсенко был написан детский стишок - «врун, болтун и хохотун». Видно, выходцы из Лентрансгаза все такие».



«Подарите Фурсенко броневик и кепку. Целенаправленного такого среди революционеров футбола еще не было. Функционеры ФИФА просто тают перед ним».



«Адвокат просто дурачит народ, вся страна видит, а он нет».



«Чем больше Фурсенко высказывается, тем больше антирейтинг у сборной. Не то что болеть, уже слышать об этой сборной не хочется. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что такого отрицательного отношения со стороны болельщиков к сборной я вообще не помню за всю историю футбола Союза и России».