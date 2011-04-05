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//Спорт Футбол

Сергей Фурсенко: «Сборная России играет хорошо. Она играет интересно»

5 апреля 2011, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Фурсенко: «Сборная России играет хорошо. Она играет интересно»

Президент РФС Сергей Фурсенко поделился мнением об отношении болельщиков к сборной России.

«Я не думаю, что болельщики ненавидят сборную. Хотя мне бы хотелось, чтобы болельщики больше поддерживали нашу национальную команду. Это же наши играют. И они играют против команд из-за рубежа. Поэтому, как мне кажется, мы должны обеспечить стопроцентную поддержку нашей сборной. Болельщики должны понимать: это же наша сборная, мы бьемся.

Это не пионерские лозунги, это совершенно нормальное, общечеловеческое отношение к своей первой национальной сборной. Сборная играет хорошо. Она играет интересно. Игроки, смею вас уверить, чувствуют ответственность не только перед болельщиками, но и перед страной, которую они представляют. Я нахожусь в команде во время всех сборов и знаю, насколько ответственно они все подходят к играм», – сказал Фурсенко в эфире телеканала «Россия 2».

ИГ

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