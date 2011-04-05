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//Спорт Футбол

Первый дивизион, 1-й тур: результаты матчей

5 апреля 2011, 07:04 [ «Аргументы Недели» ]

Первый дивизион, 1-й тур: результаты матчей

Состоялись матчи 1-го тура в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Сообщаем их результаты.

Торпедо Владимир – Алания – 0:3 (0:2, 0:1)
Голы: 0:1 – Гиголаев (13), 0:2 – Гиголаев (23), 0:3 – Неко (76).
Енисей – Балтика – 0:0 (0:0, 0:0)
Сибирь – Торпедо – 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Астафьев (17), 2:0 – Кармазиненко (81).
Урал – Жемчужина – 1:3 (1:2, 0:1)
Голы: 0:1 – Деменко (7), 1:1 – Сафрониди (31), 1:2 – Пападопулос (41, пенальти), 1:3 – Смольников (87).
Нижний Новгород – Волгарь-Газпром – 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 – де Оливейра (9), 2:0 – де Оливейра (69), 2:1 – Тузовский (72).
Газовик – Черноморец – 2:1 (2:0, 0:1)
Голы: 1:0 – Кулешов (9), 2:0 – Шогенов (24, пенальти), 2:1 – Бурмаков (90).
Мордовия – СКА-Энергия – 2:1 (0:1, 2:0)
Голы: 0:1 – Мурнин (2), 1:1 – Р-н Мухаметшин (68), 2:1 – Р-н Мухаметшин (81).
КАМАЗ – Луч-Энергия – 2:0 (2:0, 0:0)
Голы: 1:0 – Кобялко (19), 2:0 – Коронов (42, пенальти).
ФК Химки – Шинник – 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Говоров (60), 2:0 – Воскобойников (90).
Динамо Брянск – Факел – 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – Шестаков (34).

ИГ

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