Орлов: «Посещаемость снижается из-за негативной атмосферы в нашем футболе»

//Спорт : Футбол

5 апреля 2011, 06:59 [ «Аргументы Недели» ]

Известный телекомментатор Геннадий Орлов объяснил низкую посещаемость матчей пермьер-лиги на старте сезона.



«Снижение посещаемости и невысокие рейтинги футбольных трансляций – из-за негативной атмосферы, в которой находится наш футбол. И это на фоне того, что страна получила право на проведение чемпионата мира.

Идет постоянная критика сборной, главного тренера. Надо успокоиться в конце концов, хотя никто не отрицает, что сборная в данный момент играет плохо. Больше доброжелательности, уважения друг к другу! Потому что пока на футбол многие не хотят идти, не хотят его смотреть как раз из-за нагнетаемого вокруг него негатива», – приводит слова Орлова «Советский спорт».