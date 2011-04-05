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Орлов: «Посещаемость снижается из-за негативной атмосферы в нашем футболе»

5 апреля 2011, 06:59 [ «Аргументы Недели» ]

Орлов: «Посещаемость снижается из-за негативной атмосферы в нашем футболе»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов объяснил низкую посещаемость матчей пермьер-лиги на старте сезона.

«Снижение посещаемости и невысокие рейтинги футбольных трансляций – из-за негативной атмосферы, в которой находится наш футбол. И это на фоне того, что страна получила право на проведение чемпионата мира.
Идет постоянная критика сборной, главного тренера. Надо успокоиться в конце концов, хотя никто не отрицает, что сборная в данный момент играет плохо. Больше доброжелательности, уважения друг к другу! Потому что пока на футбол многие не хотят идти, не хотят его смотреть как раз из-за нагнетаемого вокруг него негатива», – приводит слова Орлова «Советский спорт».

ИГ

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