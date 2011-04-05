Андрей Шевченко вручил Владимиру Кличко свой «Золотой мяч»

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5 апреля 2011, 06:50 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский футболист Андрей Шевченко пригласил в гости чемпиона мира в супертяжелом весе соотечественника Владимира Кличко, вручив боксеру на время фотосессии «Золотой мяч», который Андрей получил в 2004 году как лучший футболист Европы, сообщает «Спорт Сегодня».