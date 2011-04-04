Голкипер московского "Спартака" Андрей Дикань, из-за болезни пропустивший матч 3-го тура чемпионата России по футболу с "Кубанью" (1:3), готов отправиться с командой в Португалию на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Порту", сообщает пресс-служба "красно-белых".



Первая встреча между "Порту" и "Спартаком" состоится 7 апреля, ответная игра пройдет в Москве 14 апреля. Команда Валерия Карпина вылетает в Португалию во вторник.



Всего в списке на поездку значатся 20 футболистов: вратари - Беленов, Дикань, Заболотный; защитники - Макеев, Рохо, Сухи, Ходырев, Шешуков; полузащитники - Алекс, Ананидзе, Ибсон, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Макгиди, Озобич, Рафаэл Кариока, Яковлев; нападающие - Ари, Веллитон, Дзюба.