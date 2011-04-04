Чемпионат Англии, 31-й тур: результаты игр
4 апреля 2011, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате Англии по футболу сыгран 31-й тур. Приводим результаты матчей.
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:4 (2:0, 0:4)
Голы: 1:0 – Нобл (11, пенальти), 2:0 – Нобл (25, пенальти), 2:1 – Руни (65), 2:2 – Руни (73), 2:3 – Руни (79, пенальти), 2:4 – Х. Эрнандес (84).
Вест Бромвич – Ливерпуль – 2:1 (0:0, 2:1)
Голы: 0:1 – Шкртел (50), 1:1 – Брант (62, пенальти), 2:1 – Брант (89, пенальти).
Сток Сити – Челси – 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: 1:0 – Уолтерс (8), 1:1 – Дрогба (33).
Уиган – Тоттенхэм – 0:0 (0:0, 0:0)
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 4:1 (2:0, 2:1)
Голы: 1:0 – Нолан (22), 2:0 – Амеоби (45), 3:0 – Левенкрандс (50), 3:1 – Эбанкс-Блэйк (58), 4:1 – Гутьеррес (90).
Эвертон – Астон Вилла – 2:2 (1:0, 1:2)
Голы: 1:0 – Осман (38), 1:1 – Д. Бент (47), 1:2 – Д. Бент (68), 2:2 – Бейнс (83, пенальти).
Бирмингем – Болтон – 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 – Филлипс (4), 2:0 – Гарднер (59), 2:1 – Элмандер (71).
Арсенал – Блэкберн – 0:0 (0:0, 0:0)
Фулхэм – Блэкпул – 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Замора (23), 2:0 – Замора (28), 3:0 – Этуху (73).
Манчестер Сити – Сандерленд – 5:0 (2:0, 3:0)
Голы: 1:0 – Джонсон (9), 2:0 – Тевес (15, пенальти), 3:0 – Сильва (63), 4:0 – Виейра (67), 5:0 – Яя Туре (73).
"Манчестер Юнайтед" (66 очков) лидирует. У "Арсенала" – 58 очков в 29 матчах, у "Челси" – 54 (29).