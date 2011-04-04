Чемпионат России, 3-й тур: результаты игр

В чемпионате России по футболу сыграны матчи 3-го тура, за исключением поединка «Терек» – «Томь», который состоится сегодня. Приводим результаты игр.

ЦСКА – Краснодар – 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – Нецид (20), 1:1 – Пикущак (52).

Амкар – Крылья Советов – 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – Сираков (24), 1:1 – Кузнецов (69).

Волга – Динамо – 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – Плешан (63), 2:0 – Ходжава (65), 3:0 – Ахметович (75).

Локомотив – Ростов – 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – Игнатьев (74), 1:1 – М. Григорьев (84).

Кубань – Спартак – 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: 1:0 – Л. Траоре (45, пенальти), 1:1 – Ибсон (49), 2:1 – Кулик (58), 3:1 – С. С. Давыдов (88).

Спартак Нальчик – Зенит – 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – Кержаков (7), 1:1 – Захирович (60), 1:2 – Лазович (81), 2:2 – Концедалов (88).

Анжи – Рубин – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – Голенда (7).