Булыкин вышел в лидеры бомбардиров чемпионата Голландии

Клуб "Ден Хааг", в составе которого вновь отличился Дмитрий Булыкин, выиграл у "Утрехта" в выездном матче 29-го тура чемпионата Голландии по футболу со счетом 3:2.



Российский форвард «Ден Хага» забил свой 18-й мяч в первенстве, отличившись с пенальти на 66-й минуте. Он сравнялся по этому показателю с лидером бомбардиров чемпионата Флеминксом из «Неймегена».



"Ден Хааг", набравший 51 очко в чемпионате, находится на пятом месте.