Футболисты московского "Локомотива" не смогли обыграть "Ростов" в домашнем матче российской премьер-лиги. Встреча третьего тура, состоявшаяся в субботу в Москве на Большой спортивной арене "Лужники", завершилась вничью - 1:1.



На 73-й минуте хавбек «Локо» Игнатьев забил свой первый гол за клуб. Вскоре "Ростов" отыгрался: Адамов прострелил с фланга, и первым на мяче оказался Григорьев, который в падении поразил ворота с близкого расстояния.