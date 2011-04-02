Футболисты нижегородской "Волги" разгромили московское "Динамо" (3:0) в домашнем матче российской футбольной премьер-лиги.



Первый тайм голов не принес. Вторая 45-минутка началась с обоюдных атак, одна из которых на 63-й минуте привела к голу в ворота гостей: Гоча Ходжава прошел двух защитников "Динамо", отдал пас в разрез на Михэйцэ Плешана, и тот сходу пробил мимо Антона Шунина. Не успела московская команда опомниться, как вновь получила мяч в свои ворота после штрафного удара все того же Ходжавы. На 75-й минуте очередная атака "Волги" вновь стала результативной: Отар Марцваладзе получил мяч на фланге, прострелил в центр, где Мерсудин Ахметович в борьбе Владимиром Гранатом переправил мяч в ворота.