Пермский "Амкар" на своем поле сыграл вничью (1:1) с самарскими "Крыльями Советов" в матче, которым стартовал 3-й тур чемпионата России по футболу.



На 24-й минуте болгарский легионер "Амкара" Захари Сираков благодаря рикошету открыл счет. Во втором тайме самарцы стали опаснее атаковать и на 69-й минуте добились своего: вышедший на замену после перерыва Сергей Кузнецов застал врасплох вратаря "Амкара" Сергея Нарубина обводящим ударом в верхний угол - 1:1.