"МЮ" победил «Вест Хэм» 4:2, уступая 0:2. Руни сделал хет-трик!

"Манчестер Юнайтед" одержал благодаря хет-трику Уэйна Руни эффектную победу (4:2) над "Вест Хэмом" в гостевом матче английской футбольной премьер-лиги.



К 25-й минуте "молотобойцы" вели в счете 2:0 благодаря двум голам Марка Нобла с пенальти. В составе команды Алекса Фергюсона отличились Уэйн Руни (65-я, 73-я и 79-я минуты), а также мексиканец Хавьер Эрнандес (84).



"Манчестер Юнайтед" набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии.