Чемпионат России, 3-й тур: программа матчей и трансляций

Третий тур чемпионата России по футболу состоится с субботы по понедельник. Приводим расписание матчей и трансляций. Время всюду московское.



2 апреля, суббота



НТВ Плюс Наш футбол:

Амкар - Крылья Советов (14.00)

Волга - Динамо (16.15)

Локомотив - Ростов (18.30)

Кубань - Спартак (20.45)



HD Спорт:

Локомотив - Ростов (18.30)



3 апреля, воскресенье



Россия 2:

Спартак Нч - Зенит (14.00)

ЦСКА - Краснодар (18.30)



НТВ Плюс Наш футбол:

Спартак Нч - Зенит (14.00)

Анжи - Рубин (16.15)

ЦСКА - Краснодар (18.30)



НТВ Плюс Спорт Плюс:

Спартак Нч - Зенит (14.00)

ЦСКА - Краснодар (18.30)



HD Спорт:

ЦСКА - Краснодар (18.30)



4 апреля, понедельник



НТВ Плюс Наш футбол:

Терек - Томь (18.00)