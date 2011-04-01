Чемпионат России, 3-й тур: программа матчей и трансляций
1 апреля 2011, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Третий тур чемпионата России по футболу состоится с субботы по понедельник. Приводим расписание матчей и трансляций. Время всюду московское.
2 апреля, суббота
НТВ Плюс Наш футбол:
Амкар - Крылья Советов (14.00)
Волга - Динамо (16.15)
Локомотив - Ростов (18.30)
Кубань - Спартак (20.45)
HD Спорт:
Локомотив - Ростов (18.30)
3 апреля, воскресенье
Россия 2:
Спартак Нч - Зенит (14.00)
ЦСКА - Краснодар (18.30)
НТВ Плюс Наш футбол:
Спартак Нч - Зенит (14.00)
Анжи - Рубин (16.15)
ЦСКА - Краснодар (18.30)
НТВ Плюс Спорт Плюс:
Спартак Нч - Зенит (14.00)
ЦСКА - Краснодар (18.30)
HD Спорт:
ЦСКА - Краснодар (18.30)
4 апреля, понедельник
НТВ Плюс Наш футбол:
Терек - Томь (18.00)