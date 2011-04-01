Чемпионат Украины, 23-й тур: программа матчей и трансляций

Сегодня матчем в Мариуполе между "Ильичевцем" и "Шахтером" стартует 23-й тур чемпионата Украины по футболу. Приводим расписание матчей и трансляций. Время всюду киевское (на час меньше московского).



Пятница, 1 апреля

17:00 - "Ильичевец" - "Шахтер" - канал "Футбол", "Первый национальный"



Суббота, 2 апреля

14:00 - "Таврия" - "Заря" - канал "Футбол", "Первый национальный"

16:00 - "Оболонь" - "Арсенал" - канал "Футбол"

18:00 - "Металлург" (Д) - "Днепр" - канал "Футбол"

19:00 - "Динамо" - "Кривбасс" - канал 2+2



Воскресенье, 3 апреля

15:30 - "Ворскла" - "Севастополь" - канал "Футбол", "Первый национальный"

17:30 - "Волынь" - "Карпаты" - канал 2+2

19:30 - "Металлист" - "Металлург" (З) - канал 2+2