Фурсенко: «Болельщики должны чувствовать ответственность перед сборной»

После ничейных матчей с Арменией и Катаром президент РФС Сергей Фурсенко заявил, что готов организовать встречу футболистов сборной России с болельщиками.



«Я готов встречаться, думаю, что смогу привлечь и игроков. Мы это организуем. Критики много, но далеко не со всем я согласен. Да, в Армении у кого-то что-то не получалось, но ребята отдали все, что было, все силы. Не согласен с претензиями по качеству игры – она была далеко не худшей. А уж по самоотдаче вообще не могу предъявить никому претензий.



Я бы хотел обратиться к болельщикам. У нас есть одна-единственная родина, страна, в которой мы живем. И сборная наша – тоже единственная. Это должны понимать и игроки, и те, кто за них переживает. Игроки, убежден, это уже поняли. К их самоотдаче ни в одном из пяти проведенных отборочных матчей претензий быть не может. Мы чувствуем нашу ответственность перед страной и болельщиками, теперь неплохо было бы, чтобы и болельщики почувствовали свою ответственность. В том числе перед нашей командой, а особенно перед своей страной», – приводит слова Фурсенко «Советский спорт».