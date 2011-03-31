Широков: «Не понимаю, почему болельщики так не любят свою сборную»

Полузащитник сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением об отношении болельщиков к результатам национальной команды.



«Я искренне не понимаю, почему так не любят сборную. Свою сборную свои же болельщики… В последнее время мы показываем неудовлетворительные результаты, вопросов нет.



Но ведь грязь льется всегда. Не выиграли у кого-то, кричат «не можете добиться результата», взяли три очка, пишут «играли плохо», показали качественный футбол в Ирландии, тоже нашли к чему придраться: «Почему сборная играла всего 60 минут?». Вы хоть раз чему-то порадуйтесь! Это же национальная команда! Нельзя же всегда только хаять», – цитирует Широкова «Советский спорт».