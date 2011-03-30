Отборочный матч Евро-2012. Литва – Испания – 1:3 (ВИДЕО)

Действующие чемпионы мира и Европы футболисты сборной Испании обыграли команду Литвы в отборочном матче за право поехать на чемпионат Европы 2012 года. Встреча, состоявшаяся во вторник в Каунасе, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3.



Счет открыл Хави на 20-й минуте. Марюс Станкявичюс на 57-й восстановил равновесие, но автогол Тадаса Киянскаса на 70-й минуте принес победу испанцам. Окончательный счет установил Хуан Мата на 84-й минуте. Сборная Испании одержала пятую победу в пяти матчах и уверенно лидирует в отборочной группе I.