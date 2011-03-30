Товарищеский матч. Украина – Италия – 0:2 (ВИДЕО)

Сборная Украины в товарищеском матче в Киеве уступила итальянцам со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Джузеппе Росси на 27-й минуте и Алессандро Матри на 81-й. Давиде Астори на 73-й минуте получил красную карточку.



Матч с итальянцами рассматривался многими в Украине как точка принятия решения. Как нельзя кстати назначенный на среду Исполком федерации, на котором собираются поставить вопрос о главном тренере сборной. Правда, со стороны показалось, что функционеры не особо-то спешили что-то предпринимать и очень рассчитывали на положительный исход этого поединка. Теперь же, после 0:2, придется серьезно все обдумать.