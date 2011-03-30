Бубнов: «Путь сборной Фурсенко - Адвоката – это путь от позорища к посмешищу»

Известный футбольный специалист Александр Бубнов поделился соображениями после товарищеского матча Катар – Россия (1:1).



«Я начал смеяться задолго до встречи с Катаром и смеялся в течение всей игры. Путь, который проделала сборная под руководством Сергея Фурсенко и Дика Адвоката – это путь от позорища к посмешищу. Сначала я смеялся над Адвокатом, который не понимал, за что его критикуют. Когда он заключал контракт с РФС на баснословную сумму, ему все было понятно, а когда его начинали критиковать за тот футбол, который показывает команда, вдруг что-то стало непонятно.



Мне смешно, когда Адвокат говорит, что цыплят считают по осени. За такие деньги, которые он получает, цыплята должны выходить, как минимум, в полуфинал чемпионата Европы. Нынешние же цыплята – тухлые, и еще неизвестно, выйдут ли они на Евро. Зато те гонорары, которые они получают, возможны только у Фурсенко.



Катар нас начал «возить» с самого начала встречи, и в течение первых десяти минут мы должны были пропустить не один мяч. И поэтому я смеюсь, когда вижу, как Адвокат сам бегает и подает футболистам мячи, чтобы игра возобновилась быстрее. Как смешно и то, что Фурсенко говорит, что у нас все хорошо. Замечу, что такие слова не говорит даже Хосеп Гвардиола после выигранных встреч. А Фурсенко не критикует сборную вообще никогда. Такое впечатление, что он говорит о «Барселоне».



Я не критикую игроков нашей команды, потому что у них смешные руководители. Ну и наконец, я смеюсь над тем, что Сергей Фурсенко видит врагов в болельщиках сборной России, которые недовольны ее выступлением. Президент РФС не понимает, что глас народа – это глас божий», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.