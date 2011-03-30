Веденеев: «Игрокам сборной нужен разговор с Путиным и Медведевым»

Бывший игрок питерского «Зенита» Сергей Веденеев высказал свой комментарий после товарищеского матча Катар – Россия (1:1).



«Назвать одну-две причины подобной игры сборной России – этого недостаточно. Команда становится все более медленной. Постепенно она превращается в коллектив, в котором некому таскать рояль. Все игроки обладают высоким мастерством, некоторые добились успехов. Неизвестно еще, когда следующее поколение сыграет в полуфинале чемпионата Европы. Той игры, которая была три года назад, нет. За прошедшее время сборная России ни разу не сыграла так, как делала это на Евро-2008.



На мой взгляд, нужен разговор на высоком уровне. Не с Фурсенко или Адвокатом, а с руководителями страны. Потому что деньги игрокам платит государство. Уровень мотивации, который на порядок снизился, нужно каким-то образом поднять. Не при помощи диалога с Путиным или Медведевым, а при помощи разговора о положении в стране. Как люди живут, еле-еле сводят концы с концами в маленьких городах. В деревнях, где живут от футбола до футбола. Там его раз в месяц показывают. Им надо эту игру посмотреть, поскольку больше там смотреть нечего. Надо как-то достучаться до игроков». – приводит слова Веденеева «Спорт день за днем».