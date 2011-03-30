Сергей Фурсенко: «Первый состав сборной сейчас очень силен»

Президент РФС Сергей Фурсенко в целом положительно оценил непроигранный товарищеский матч Катар – Россия (1:1), в котором удалось даже забить мяч. Хотя и отметил отдельные мелкие, все еще имеющие место быть шероховатости.



«Товарищеский матч – есть товарищеский. Видимо, это и моя, в том числе ошибка, что я не до конца объяснил всем, что выставочные матчи надо играть на публику. Зрительский интерес надо подогревать именно в таких встречах. Надо играть красиво, спокойно, раскованно. Этому нам еще нужно поучиться.



Мне очень понравилось, что мы смогли просмотреть всех вызванных на сбор игроков. В общем-то, такой результат – тоже результат. Катарцы порадовали свою публику, их болельщики были счастливы. Возвращаясь же к целесообразности проведения подобных матчей, отмечу, что здесь команда, выступая на прекрасных полях, получает возможность сыграться, попробовать другого соперника. Худо-бедно, но все равно сыгрываются ребята. Первый состав сборной сейчас очень силен. Но видно, что кое-кто скоро будет дышать в затылок игрокам основы», – приводит слова Фурсенко Газета.ру.