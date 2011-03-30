Дик Адвокат: «Я снова понял, что сложно добиться от команды самоотдачи»

Главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал итоги товарищеского матча против сборной Катара (1:1).



«Так и не удалось добиться полной самоотдачи от игроков в двух контрольных матчах. Для меня это была очень полезная игра. Было важно увидеть, как взаимодействуют игроки в новых сочетаниях, тактической схеме.



Некоторым игрокам не хватило резкости и агрессивных действий. Я снова понял, что сложно добиться от команды необходимой самоотдачи в контрольных матчах. С другой стороны, хорошо, что была возможность посмотреть на новых игроков. Кем-то из них доволен, кем-то не очень.



Игрокам по-прежнему требуется некоторое время, чтобы понять, что нужно действовать на максимуме. При всем при этом, у Катара было всего 3 момента, а у нас 7-8. Самим матчем я доволен, но результатом - ни в коем случае», – приводит слова Адвоката «Советский спорт».