Ловчев призвал исключить Аршавина из сборной, «чтобы не позорить ее и себя»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что главному тренеру сборной России Дику Адвокату нужно "попрощаться" с капитаном национальной команды Андреем Аршавиным, потому что он играет в сборной без желания.



Ловчев, работающий обозревателем "Советского спорта", выразил мнение, что с Аршавиным нужно поговорить и сказать ему, что он не будет играть в национальной команде, чтобы не позорить "ни себя, ни сборную". Он подчеркнул, что время Аршавина в сборной уже ушло – а капитанской повязки в национальной команде заслуживают Сергей Семак и Сергей Игнашевич. В будущем лидером сборной мог бы стать Роман Широков.



По мнению Ловчева, 26 марта в матче с Арменией (0:0) многие из футболистов сборной России ходили по полю пешком.