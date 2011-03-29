Матч Катар - Россия – в прямом эфире на «Россия 2»

Сборная России по футболу попробует сегодня прервать затянувшуюся безголевую серию в Дохе, где проведет товарищеский матч с национальной командой Катара. Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на телеканале "Россия-2" начиная с 19.30 мск.



У матча есть свой подтекст: в декабре 2010 года Россия и Катар выиграли право проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно. Особое значение этот матч будет иметь для главного тренера сборной России Дика Адвоката, чья репутация была подмочена последними результатами команды: после гола Александра Кержакова на первых минутах отборочной встречи с македонцами команда уже 352 минуты игрового времени не могут отпраздновать взятие ворот соперника.



После октябрьской игры на Балканах россияне провели три матча, итоги которых не могли вызвать положительных эмоций у болельщиков. Поражения от бельгийцев и иранцев в товарищеских матчах подытожила ничья в Ереване. Причем для Адвоката этот результат оказался вполне приемлем: "Нулевая ничья - это не так уж плохо в матче с Арменией в гостях".



Дать подобную оценку схожему результату сборной в Катаре голландский тренер себе уже позволить никак не сможет. Отсутствие победы в матче с командой из второй сотни рейтинга ФИФА объяснить будет сложно. И в случае очередной бледной игры нужно будет говорить уже о системном сбое в работе команды.