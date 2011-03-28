Легендарный футболист Мальдини обвинен в коррупции и мошенничестве

Легендарный итальянский футболист, многолетний капитан национальной сборной и клуба "Милан" Паоло Мальдини будет привлечен к суду по обвинению в коррупции и незаконному доступу к закрытым информационным системам, сообщают местные СМИ.



Согласно версии прокуратуры, Мальдини дал взятку представителю итальянской налоговой службы с тем, чтобы обойти фискальный контроль, а также в нарушение действующего законодательства получить закрытую информацию о предполагавшейся сделки с недвижимостью в итальянской области Тоскане.