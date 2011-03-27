Евгений Ловчев: «Аршавин – уже не лидер сборной, его время прошло»

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев после матча отборочного турнира Евро-2012 между сборными Армении и России (0:0) отметил, что итог встречи закономерен, и прошелся по персоналиям.



«Все, в принципе, логично. Да, порой, особенно с середины первого тайма и до его конца мы переигрывали соперника, но стопроцентных голевых моментов не было. На мой взгляд, сборной не хватило эмоций, страсти.



Широков был активен, почти не ошибался в передачах. Отмечу и Игнашевича, который очень строго действовал в обороне. А по Аршавину у меня давно иллюзий нет. Его время прошло, он больше не является игроком стартового состава «Арсенала» и лидером сборной. Одно дело – давать интервью, демонстрировать уверенность вне поля, хорошее настроение на тренировках, и совсем другое – действительно вести команду за собой, быть лидером на поле. Андрей же просто пропадал на поле на длительные отрезки времени, причем эти отрезки уже не по пять минут, как раньше, а по 10-15. А Роману Широкову желаю играть понаглее, брать инициативу на себя, делать так, чтобы команда была послушна ему, его решениям, а не решениям капитана», – приводит слова Ловчева «Советский спорт».