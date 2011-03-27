Мнения о матче Армения – Россия: «Адвокат не умеет управлять игрой»

Приводим некоторые комментарии болельщиков об игре сборной России по футболу в субботнем матче с Арменией в Ереване.



«Кажется, что Дик хочет на классе вырулить на Чемпионат Европы, а там уже разбираться, что к чему. Я не вижу наигранных комбинаций. Я не вижу розыгрышей стандартов. Я вижу, как впереди все строится на индивидуальном мастерстве и том, что Широков-Денисов-Зырянов уж худо-бедно понимают, как играть друг с другом».



«Когда за 12 минут до конца матча Адвокат поменял Кержакова на Погребняка, я глубоко задумался. В чем смысл такой замены? Казалось бы, выпусти второго нападающего, додави соперника, забей, выгрызи эти три очка. Просто Адвокаат не играл на победу. Вернее, в ситуации гостевой нулевой ничьей с Арменией, он предпочел синицу в руках».



«Уныло совсем у нас в атаке было. Дальние удары - единственное, что запомнилось. По иронии, самый опасный момент у сборной России организовали сами гостеприимные армяне. Но Березовский был на высоте».



«К команде претензий минимум, все вопросы только к Адвокату. Неумением управлять игрой по ходу матча заменами он запомнился еще в "Зените". Слепой верой в определенный костяк из 12-13 игроков тоже. Есть один человек, который обязан был находиться еще на товарищеском матче с Ираном – Булыкин. Он должен был вернуться в сборную, притереться к партнерам и выходить сегодня, если не в старте, то по ходу игры точно. Это не Бухаров или Ионов, у него огромный опыт, а главное - у Димы сейчас, извините, "прёт". Он забивает, создает, бежит, давит, играет по 4-3-3. Глупо не пользоваться этим, просто глупо».